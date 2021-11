Formel 1 Darauf muss man beim Großen Preis von São Paulo achten

Max Verstappen träumt noch nicht von der WM. Das versichert der Niederländer zumindest Woche für Woche. Und sein zweiter Startplatz hinter Valtteri Bottas im zweiten Mercedes lässt ihn auch noch nicht jubeln. Das Wetter könnte Verstappen, der seine WM-Führung auf Hamilton mit Rang zwei im Sprint auf 21 Punkte ausbaute, aber in die Karten spielen. "Es soll etwas wärmer werden, was hoffentlich besser für uns sein wird, aber das ist im Moment schwer zu sagen", befand der 24-Jährige. Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko kennt die erste Aufgabe von Verstappen im Rennen. "Wir müssen an Bottas vorbeikommen, sonst bestimmt er das Tempo und wird so trödeln, dass Hamilton rankommen kann", meinte der Österreicher. Der Engländer könne weit nach vorne stürmen. "Ich bin überzeugt, dass es Hamilton schafft, zumindest auf Platz vier zu fahren", sagte Marko.