Formel 1 Darauf muss man beim Grand Prix in Miami achten

Heimspiel für Mick Schumachers Team

Das amerikanische Haas-Team von Mick Schumacher wird in Florida besonders umschwärmt. "Es ist unfassbar, wie die Fans reagieren. Es fühlt sich hier für uns mehr danach an, ein amerikanischer Rennstall zu sein, als es das jemals in Austin der Fall war", sagte Teamchef Günther Steiner. Sportlich aber muss sich Haas gewaltig steigern, um Zählbares mitzunehmen. Schumacher, der noch immer auf seinen ersten WM-Punkt wartet, kam in der Quali nicht über Rang 15 hinaus. Sein dänischer Teamkollege Kevin Magnussen belegte Platz 16.