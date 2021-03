Formel 1 Vettels neue Mission - Aufbauhelfer und Erfolgsbeschleuniger

Vettel will aber nach vorn, nach ganz vorn. Genau wie Rennstallbesitzer und Milliardär Lawrence Stroll den Nachfolger-Rennstall von Racing Point zum Weltmeister-Team machen will. Der spürbaren Euphorie bei der Präsentation des AMR21, bei der auch ein Grußwort von James-Bond-Darsteller Daniel Craig nicht fehlen durfte, folgte aber eine erste kleine Ernüchterung bei den Testfahrten zwei Wochen vor dem Saisonauftakt an diesem Sonntag (17.00 Uhr/Sky) auf dem Bahrain International Circuit.

Defekte, wenige Runden, kaum Eingewöhnungszeit an den neuen Wagen, der in bester Vettel-Tradition auch noch einen Spitznamen bekommen soll. Zusammensitzen mit ein paar Bier sei in Corona-Zeiten aber eher schwierig, erklärte Vettel in Sachen Namensfindung.

Was der dreifache Familienvater aus Hessen auch braucht um seine Bestleistung abrufen zu können, ist ein Team, in dem er sich wohl und wertgeschätzt fühlt. Trotz eigener Liebeserklärungen und Schwärmereien zu Beginn entwickelte sich Ferrari nicht zur großen emotionalen Wellness-Oase für Vettel. Es gipfelte in der Art und Weise der Trennung, die Ferrari noch vor dem verspäteten ersten Rennen der vergangenen Saison bekannt gegeben hatte. Vettel teilte seinerseits vor dem 1000. Rennen der Scuderia in der Formel 1 sein neues Engagement bei Aston Martin mit. Ob Zufall oder Revanche, der Zeitpunkt traf Ferrari.

Um Genugtuung gegenüber dem kriselnden Ex-Team aus Italien geht es Vettel in diesem Jahr und darüber hinaus nicht. "Das Beste, was er machen kann und was jeder machen kann, ist, die Jahre bei Ferrari zu vergessen", riet ihm jüngst der ehemalige Formel-1-Boss Bernie Ecclestone (90). "Ich bin sicher, dass er nun im richtigen Team ist, wo man sich um ihn kümmert. Da hat er die Voraussetzung, den alten Vettel wieder zu zeigen."

