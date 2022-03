Formel-1-Auftakt Das muss man zum Großen Preis von Bahrain wissen

Was ist von den deutschen Piloten zu erwarten?

In Sebastian Vettel (Aston Martin) und Mick Schumacher (Haas) sind zwei deutsche Stammpiloten dabei. Vettel ist der erfahrene viermalige Weltmeister, der mit dem englischen Werksteam den Schritt zu einem Topteam machen will. Im Idealfall sind in dieser Saison für den 34-Jährigen Podestplätze und vielleicht sogar Siege drin. Die Tests in Bahrain stützten diese Hoffnung zunächst nicht. Schumacher ist der unerfahrene 22-malige Grand-Prix-Teilnehmer, der seine ersten Punkte in der Motorsport-Königsklasse einfahren will. Sein US-Rennstall gilt dank des Ferrari-Motors immerhin als mögliches Überraschungsteam.