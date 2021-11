Formel 1 Alfa Romeo vergibt Stammcockpit an Chinesen

Für die Formel 1 ist der chinesische (Auto-)Markt von immenser Bedeutung. Seit 2004 fährt die Motorsport-Königsklasse in Shanghai, 2019 feierte die Formel 1 dort ihren 1000. Grand Prix. Wegen der Corona-Pandemie fand 2020 und 2021 aber kein Rennen in China statt, auch in der kommenden Saison fehlt das Riesenreich im Kalender. Dennoch wurde der Vertrag bis 2025 verlängert.

Formel 1 kann auch "rücksichtslos sein"

Zhou fährt 2022 an der Seite von Valtteri Bottas, der von Branchenprimus Mercedes kommt. Der Finne ersetzt seinen Landsmann Kimi Räikkönen, der seine Karriere beendet.

Giovinazzi hatte 2017 für das damalige Sauber-Team in der Formel 1 debütiert, zur Saison 2019 stieg er zum Stammpiloten auf. Vor dem drittletzten Grand Prix dieser Saison in Katar steht er aktuell bei einem WM-Punkt, insgesamt holte er 19 Zähler in seiner Karriere.

Giovinazzi muss bitter enttäuscht gehen. Die Formel 1 sei "Talent, Maschine, Risiko, Geschwindigkeit", schrieb der 27-Jährige in den Sozialen Netzwerken. Sie könne aber auch "rücksichtslos sein, wenn Geld die Regeln diktiert."

