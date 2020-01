Forderung aus Pleidelsheim Nächtliches Tempolimit auf der A81?

Er sei „guten Mutes“, so Trettner in dem Entwurf, dass die Fortschreibung des Lärmaktionsplans die Situation deutlich verbessern werde. Er blieb zugleich auch realistisch, was das Verkehrsaufkommen insgesamt anbelangt: „Der Anteil von über 16 400 Fahrzeugen am Tag wird allerdings allein wegen des Lärmaktionsplans nicht abnehmen.“ In der Vergangenheit war auch schon vorgeschlagen wurden, als Maßnahme das Tempo auf 100 Stundenkilometer zu reduzieren, was sich aber nicht umsetzen ließ. Daher wird jetzt die Forderung gestellt: „Es wird weiterhin auf eine dauerhafte Reduzierung der Geschwindigkeit auf der BAB 81 zwischen der Autobahnbrücke über den Neckar bis zur Gemarkungsgrenze Richtung Steinheim-Höpfigheim, vorerst auf 120, hingewirkt.“