Ein Unbekannter hat am Mittwoch in der Robert-Bosch-Straße einen Ford Kuga beschädigt und sich aus dem Staub gemacht. Das Fahrzeug parkte dort zwischen 8 und 13 Uhr am Straßenrand. Bei der Rückkehr des Fahrers bemerkte dieser den Schaden am Heck. Dieser wird von der Polizei auf rund 3000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Marbach unter 07144/9000 zu melden.