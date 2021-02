Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl: "Die Band ist meine Familie"

Am Freitag bringt die Rockband ihr zehntes Studioalbum "Medicine At Midnight" raus. Vor seiner Karriere mit den Foo Fighters sei er nie Frontmann oder Leadsänger einer Band gewesen, sagte Grohl, der als Schlagzeuger des legendären Grungerock-Trios Nirvana ("Smells Like Teen Spirit", "Come As You Are") bekannt geworden war. Dessen Sänger Kurt Cobain hatte sich 1994 das Leben genommen.