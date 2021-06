Folgenschwerer Unfall bei Erdmannhausen Auto landet in Böschung

Vorfahrt missachtet

Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 55-jährigen Ford-Fahrers. Dieser versuchte noch nach links auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht verhindern. Der Ford geriet nach links in Richtung Bahngleise und kam in der Böschung zwischen der Landesstraße und den Gleisen an einem Baum zum Stehen.