Folgen von Covid-19 Country-Star Charley Pride mit 86 gestorben

Und Pride erhielt 1963 seine erste Chance zum Vorspielen in Nashville, die erste Single folgte 1966. Als ihm noch im selben Jahr mit "Just Between You And Me" der Durchbruch gelang, gab es 1967 den "Country-Ritterschlag" mit einem Auftritt in der Grand Ole Opry - der Show, die als Sprungbrett in die höheren Sphären der Country-Szene gilt.

Bis spät in die 80er Jahre brachte Pride Dutzende von Alben heraus, viele seiner Singles dominierten wochenlang die Spitzenplätze der Charts. Zu seinen bekanntesten Hits gehören "Kiss An Angel Good Morning" und "Please Help Me I'm Falling", ebenso wie "I Can’t Believe That You’ve Stopped Loving Me" und "Night Games".

© dpa-infocom, dpa:201213-99-674289/2