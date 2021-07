Folgen des Unwetters Wasserschaden im Ökumenischen Kleiderladen

Gemeinsam mit den Hausmeistern Johannes Bellinger und Christian Erben räumt Müller am Donnerstag das nasse Zeug aus dem Keller. Erben lupft schwungvoll einen Wäschekorb voller Schuhe in die Höhe – und es erwischt ihn erst einmal ein Schucker Wasser. Auch die anderen beiden haben ihre liebe Müh’. Die Kleidersäcke sind kiloschwer, weil ihr Inhalt sich mit dem feuchten, muffigen Nass vollgesogen hat. Beim Unwetter am Montagabend gelangte der Regen zum einen durch das seitliche Fenster in den Keller, zum anderen aber wohl auch direkt über die Rohre.