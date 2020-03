Folgen des Coronavirus Coronavirus: Auswirkungen auf den regionalen Sport

Handball

In die Beilsteiner Langhanshalle, in der am Sonntag die Frauen der SG Schozach-Bottwartal ihr Drittligaspiel gegen den TV Möglingen austragen wollen, passen selbst dicht gedrängt keine 1000 Zuschauer. „Nach aktuellem Stand findet das Spiel statt“, erklärt daher Michael Gramsch, Sportlicher Leiter der SG-Frauen am Mittwochnachmittag.

Nun läuft die 3. Liga unter Regie des Deutschen Handballbundes (DHB). Für die anderen Ligen, in denen die Vereine aus unserem Verbreitungsgebiet aktiv sind, ist der Handballverband Württemberg (HVW) zuständig. „Es gibt noch keine generelle Vorgabe für den Sport am nächsten Wochenende. Diese erwarten wir bis spätestens Freitag“, heißt es dazu von HVW-Präsident Hans Artschwager, auf der Verbands-Homepage. Er hält aber fest: „Sofern Behörden Vorgaben machen (diese variieren je nach Region/Kreis/Stadt) haben diese Priorität. Sollte eine Gemeinde, eine Stadt oder ein Kreis Spielverbote verhängen, so sind die betroffenen Spiele abzusetzen.“ Analog gelte dies bei Beschränkungen der Teilnehmer- beziehungsweise Besucherzahl.

Veranstaltungen, bei denen kein sportlicher Wettkampf (Tabelle) im Vordergrund stehe, würden vorerst abgesetzt – so der Endspieltag um die württembergischen Meisterschaften der Jugend, der HBW-Pokal, die HVW-Pokal-Final Fours sowie die HVW-Sichtungen. „Weitere können folgen. Über einen Abbruch der Spielsaison 2019/20 ist NICHT entschieden. Auch über ,Geisterspiele’ ist NICHT entschieden“, so Artschwager weiter.

Und was passiert, wenn in einer Mannschaft die Hälfte der Spieler unter Quarantäne steht, weil sie zum Skifahren in Südtirol waren? Oder wenn gar ein Spieler mit dem Coronavirus infiziert ist und Kontakt zu seinen Kollegen hatte? „Ganz klar: Auch in solchen Fällen setzen wir die Partie erst einmal ab“, sagt HVW-Geschäftsführer Thomas Dieterich.

Basketball

Vom Basketballverband Baden-Württemberg (BBW) heißt es: „Es gibt aktuell keinen Grund, den Spielbetrieb einzustellen.“ Man beobachte aber die Entwicklung. „Stand heute gehe ich jedoch davon aus, dass am Wochenende gespielt wird – mit Betonung auf ,Stand heute’“, sagt BBW-Geschäftsführer Christoffer Mörbe am Mittwochnachmittag.

Dart

Abgesagt wurde das BWDV-Ranglistenturnier im Dart, das am 21./22. März im Affalterbacher Schützenhaus vom DC Wolfsölden ausgerichtet werden sollte.