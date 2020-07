Folgen der Wirtschaftskrise Corona wird Sozialgerichte noch belasten

Stuttgart - Die Pandemie wird voraussichtlich im nächsten Jahr auch bei den Sozialgerichten noch kräftige Spuren hinterlassen. Der Präsident des Landessozialgerichts, Bernd Mutschler, erwartet infolge des Wirtschaftseinbruchs eine „deutliche Vermehrung der Fälle“, wie er mit Blick auf die finanzielle Not vieler selbstständiger Gewerbetreibender und zahlreicher Familien mit Hartz-IV-Bezug am Donnerstag in Stuttgart sagte. Zu erwarten seien vor allem verstärkte Streitigkeiten über das Kurzarbeitergeld, das Arbeitslosengeld oder das Insolvenzgeld aufgrund der Firmenpleiten. Insofern wird „die Krise mit zeitlicher Verzögerung auch bei uns ankommen“, so Mutschler.