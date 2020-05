Folgen der Corona-Pandemie Weinbergfest wird abgesagt

Das Thema Corona im Alltag ständig präsent. In vielen Bereichen wurden während der letzten Tage Lockerungen der Einschränkungen beschlossen, nicht jedoch im Bereich von Veranstaltungen. Innerhalb der Verwaltung und im Rahmen einer Video-beratung mit dem Gemeinderat hat sich die Stadt Beilstein nun intensiv mit der Frage befasst, ob unter den aktuellenn Umstände das Weinbergfest durchgeführt werden kann. Laut der neuesten Fassung der Corona-Verordnung des Landes sei die Durchführung aber nicht zulässig. "Wir haben uns daher – wenn auch schweren Herzens – dazu entschlossen, das Weinbergfest in diesem Jahr abzusagen", so Bürgermeister Patrick Holl.