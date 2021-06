Folgen der Corona-Pandemie Einrichtungen fühlen sich im Stich gelassen

Seit etwa einem Jahr gibt es nun wochenweisen Schichtbetrieb, wobei man hier nur einen Bruchteil einplant. „Ähnlich wie man es in Schulen gehandhabt hat“, sagt Stefan Wegner. 130 Beschäftigte sind so wochenweise in den Werkstätten. „Den Rest müssen die Wohnraumträger und Angehörige auffangen.“ Doch auch für die Anwesenden gibt es starke Einschränkungen. Gruppen wurden geteilt und in weiteren Räumen untergebracht. „Es gilt ja das Abstandsgebot“, so Wegner. In Ludwigsburg fungiert beispielsweise seit einem Jahr eine Turnhalle als Speisesaal, in Großbottwar wurden die Konferenzräume zu Arbeitsräumen. Heftig: „Wir haben am Tag alleine 16 Essensschichten. Daran sieht man, welchen Herausforderungen wir uns täglich stellen.“