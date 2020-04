Folgen der Corona-Krise Teile der Schülerschaft drohen abgehängt zu werden

Im "Schul-Barometer", das am Freitag vom Institut für Bildungsmanagement und Bildungsökonomie der Pädagogischen Hochschule Zug in der Schweiz veröffentlicht wurde, zeigt sich, dass sich die unterschiedliche Qualität von Schulen in Krisensituationen deutlicher auswirkt. "Bereits vorhandene Unterschiede vergrößern sich. Bessere Schulen kommen mit der Krise besser zurecht", sagte Instituts- und Studienleiter Stephan Huber. Neben Deutschland wurden auch Österreich und die Schweiz in den Blick genommen.