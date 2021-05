Folgen der Corona-Krise Jeder vierte Mittelständler bildet in Krise weniger aus

Eine Rückkehr der Ausbildungsaktivitäten des Mittelstands zum Vorkrisenniveau ist der KfW-Umfrage zufolge kurzfristig nicht in Sicht. Sowohl im ersten als auch im zweiten Halbjahr 2021 rechnen weiterhin 26 Prozent der Ausbildungsunternehmen damit, weniger Lehrlinge einzustellen, als es ohne Corona-Krise der Fall wäre.

"Die Unterschrift auf einem Ausbildungsvertrag bedeutet langfristige Verantwortung für die wichtige Erstausbildung eines jungen Menschen", erläuterte KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib. "Viele Mittelständler kämpfen nach wie vor mit den Krisenfolgen und leiden unter der noch immer unsicheren Lage - sie bleiben daher bei der Einstellung von Azubis zurückhaltend."

Positiv bewertete die Ökonomin, dass immer mehr kleinere und mittlere Firmen zuversichtlicher in die Zukunft blicken. "Das KfW-Ifo-Mittelstandsbarometer ist im April zum dritten Mal in Folge gestiegen - die Hoffnung auf einen Wirtschaftsaufschwung in der zweiten Jahreshälfte wächst." Das sei auch eine gute Nachricht für die Bildungschancen Zehntausender potenzieller Azubis.

