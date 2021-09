Förderverein Yana Paña Kindern in Bolivien helfen

Begegnungsort, Schutzraum und Bildungsstätte für Kinder und Familien

Die Ehrenamtlichen vom Förderverein kommen aus ganz Deutschland. Sie alle haben in den vergangenen Jahren im Programa Renovación in Bolivien gearbeitet. Die meisten von ihnen im Rahmen eines Freiwilligendienstes, wie auch Pia Stiegler. Die Erdmannhäuserin ging nach ihrem Abitur am Friedrich-Schiller-Gymnasium Anfang 2016 nach Bolivien. Ihr Zuhause für ein Jahr war die 250 000-Einwohner-Stadt Oruro auf 3700 Metern Höhe in den Anden, drei bis vier Busstunden von der Hauptstadt La Paz entfernt. Dort lebte sie in einer Gastfamilie und arbeitete für das Bildungsprojekt Renovación Madre – Niño. Es ist Begegnungsort, Schutzraum und Bildungsstätte für Kinder und Familien, erklärt Pia Stiegler.