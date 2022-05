Förderung von Sirenen Wer zuerst kommt, heult zuerst

Ganz blank stehe die Stadt aber in Sachen Sirenen dann doch nicht da, so Winterhalter. „Wir haben schon drei Sirenen und wollten unser System nur etwas umstellen, um Lücken zu schließen.“ Steinheim möchte zum Beispiel eine vierte Sirene am etwas abgelegenen Lehrhof beim Otterbachtal anbringen. Dort seien die Sirenen nicht so gut zu hören, die bisher auf der Musikschule im Kernort, am Schloss in Höpfigheim und am alten Kleinbottwarer Rathaus für den Krisenfall angebracht worden seien.