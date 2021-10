Flutopferhilfe aus’m Ländle Neuer „Flitzahr“ für Spenden und Helfer

„Einige werden weiterhin frieren müssen“

Das Hilfsprojekt ist daher zunehmend an Radiatoren und mobilen Heizgeräten interessiert, die Spendenwillige ebenso abliefern können, wie haltbare Lebensmittel, Kaffee oder auch Pads, die ans Containerdorf gehen. All diese Spenden werden mit dem vor einer Woche erworbenen Peugeot-Transporter an Ort und Stelle gebracht – den hat die Gruppe der engagierten Helfer dringend benötigt.