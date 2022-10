Flutkatastrophe im Ahrtal Rheinland-pfälzischer Innenminister Lewentz tritt zurück

Mainz - Nach zunehmender Kritik an seinem Verhalten während der Flutkatastrophe im Ahrtal hat der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz seinen Rücktritt erklärt. "Heute übernehme ich für in meinem Verantwortungsbereich gemachte Fehler die politische Verantwortung", sagte der SPD-Politiker in Mainz.