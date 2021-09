Fluthilfe Weingüter helfen ihren Kollegen in Not

Viele Bausteine für Einmannbetrieb

Bäcker spricht von „vielen Bausteinen“, die zusammen ein großes Hilfspaket ergeben haben. „Alleine hätte ich das nie geschafft“, sagt der – sein Weingut ist ein Einmannbetrieb. „Und all die Hilfe kommt von privater Seite, nicht vom Staat“, sagt er. Mittlerweile hat er seine Räume entkernt und könnte wieder Kunden empfangen – doch es kommt kaum jemand. „Wir leben eigentlich von Touristen.“

Graf Adelmann spendet Wein

Petra Neuber, Geschäftsführerin von Ecovin, ist sehr froh über die Hilfsbereitschaft und Solidarität ihrer Mitglieder. Viele Weinbauern haben sich dabei auch an der Hilfsaktion des Verbands der deutschen Prädikatsweingüter (VDP) beteiligt. So zum Beispiel das Weingut Graf Adelmann in Kleinbottwar. Rund 400 Flaschen Wein hat Felix Graf Adelmann gespendet. Viele Tausend Flaschen aus dem ganzen Land sind bei der Aktion zusammen gekommen und wurden als gemischte Pakete gepackt und verkauft – der Erlös soll an die gebeutelten Winzer gehen.

Not soll gelindert werden

Das Schicksal der Kollegen habe ihn sehr betroffen gemacht, berichtet Felix Graf Adelmann. Und auch wenn das Jahr 2021 ein eher schwieriges war, so sei das doch nichts im Vergleich zu der Not im Ahrtal.

Ob Christoph Bäcker mit seinem Weingut eine Chance hat, kann er derzeit noch nicht sagen. „Ich kann das alles noch nicht überblicken.“

Die Flutkatastrophe im Ahrtal

Hochwasser

Beim verheerenden Hochwasser im Ahrgebiet sind viele Menschen in den Wassermassen ums Leben gekommen, andere haben ihr Hab und Gut verloren. Auch Wochen nach dem Unglück laufen die Aufräumarbeiten noch.

Schaden bei Winzern

Das Hochwasser hat auch viele Weingüter an der Ahr getroffen. Keller, die zur Lagerung benötigt werden, sind zerstört worden. Es fehlt den betroffenen Weinbauern an Geräten und beispielsweise Tanks. Auch die Weinberge selbst sind vielerorts stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Ohne die Hilfe der Kollegen aus dem ganzen Land hätten viele Winzer ihre Weingüter vermutlich verloren gegeben. Die Ahr gehört zu den kleineren deutschen Anbaugebieten und erstreckt sich über 25 Kilometer entlang des Flusses. 560 Hektar sind dort mit Reben bestockt. An der Ahr überwiegt der Anbau roter Trauben. Der Schutz des engen Tals sorgt für ein mildes Mikroklima.