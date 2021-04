Flugzeugkatastrophe Polens Führung gedenkt der Opfer des Smolensk-Absturzes

Polens Präsident Andrzej Duda gedachte der Absturzopfer mit einem Besuch in der Kathedrale der Krakauer Königsburg Wawel, in deren Gruft Lech Kaczynski und seine Frau Maria bestattet worden waren. An der Absturzstelle in Russland erinnerten Polens Botschafter Krzysztof Krajewski und der stellvertretende Gouverneur des Gebiets Smolensk, Konstantin Nikonow, an die Toten. Krajewski, der mit seiner Frau und Tochter Kerzen anzündete und Kränze niederlegte, sagte, dass die Opfer nicht vergessen seien.