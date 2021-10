Flugzeugbauer Bei Airbus stehen die Zeichen auf mehr Gewinn

Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern soll etwa 4,5 Milliarden Euro erreichen - eine halbe Milliarde mehr als im Sommer angekündigt. Zwar spürt der Hersteller wie viele andere Unternehmen Spannungen in seinen Lieferketten. Trotzdem zeigte sich Konzernchef Guillaume Faury zuversichtlich, in diesem Jahr wie geplant rund 600 Verkehrsflugzeuge auszuliefern. An der Börse kamen die Nachrichten gut an: Die Airbus-Aktie legte am Morgen zu.