Flughafen München Mann will mit scharfer Granate durch Flughafenkontrolle

Granate im Rucksack vergessen?

Der 28-Jährige war den Angaben zufolge am Donnerstag auf dem Weg in den Urlaub und sich der Gefahr anscheinend nicht bewusst. Er teilte den Beamten mit, er habe die Mörsergranate vor ein paar Wochen bei einer Bergwanderung in der Schweiz gefunden, eingesteckt und wohl in seinem Rucksack vergessen. Sprengstoffspezialisten transportierten die Granate ab und machten sie unschädlich.