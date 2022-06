Flügelspieler des VfB Stuttgart Wie geht es mit Darko Churlinov weiter?

Was sagt der Darko Churlinovs Berater?

Doch aus dem Ruhrpott gibt es die Nachricht: Die Verhandlungen seien gescheitert. „Es war ein sehr erfolgreiches Jahr für Darko Churlinov auf Schalke. Mit seinem Engagement und Willen hat er zum Schalker Aufstieg beigetragen. Am Ende war es eine Win-win-Geschichte, die jetzt leider endet“, äußerte sich Churlinovs Berater Mehmet Eser gegenüber dem Fernsehsender Sky. Denn Schröder will für Churlinov bislang kein Geld in die Hand nehmen. Das hat den Nationalspieler enttäuscht, weil er sich für die Zukunft bei den Gelsenkirchenern mehr Einsatzchancen erhofft hatte als in Stuttgart.