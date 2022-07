Flüchtlinge in Mundelsheim Gemeinde fühlt sich ausgenutzt

Die private Unterbringung der Ukraine-Flüchtlinge geht zurück

Die Verwaltung habe sehr früh Eigentümer leer stehender Häuser wegen der Unterbringung kontaktiert, was ohne Erfolg geblieben sei. In der Folge habe die Gemeinde eine Liste mit möglichen Immobilien im Ort erstellt. Diese müssten allerdings teilweise gekauft und renoviert werden. „Die Bereitschaft, ukrainische Familien privat aufzunehmen, hat mit der Zeit leider nachgelassen“, sagte Seitz. Das Landratsamt sei in der Flüchtlingsfrage inzwischen „relativ schmerzfrei. Wenn wir keine Adressen für die Unterbringung zur Verfügung stellen, schicken sie die Leute einfach ins Rathaus“.