Flüchtlinge Erfroren: Sieben Tote auf Migrantenboot vor Lampedusa

Viele Menschen wagen die gefährliche Überfahrt von Nordafrika nach Italien, weil sie sich ein besseres Leben in der EU erhoffen. Dabei kommt es auf überfüllten und kaum seetauglichen Booten immer wieder zu Unglücken. Manchmal holen private Seenotretter mit ihren Schiffen die Migranten an Bord. Danach müssen diese dann aber oft lange Zeit auf die Zuteilung eines sicheren Hafens in Italien warten.