Flüchtiger Pkw in Marbach gesucht Verkehrsunfall mit Linienbus

Am Samstag befuhr gegen 16.30 Uhr der 33-jährige Fahrer eines Linienbusses in Marbach die Kreisstraße K1601 von der Landesstraße L1100 kommend in Richtung Wohngebiet Hörnle. Ein entgegenkommender Pkw Daimler-Benz mit Anhänger kam auf die Fahrspur des Busses. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw-Gespann zu verhindern, musste der Fahrer des Linienbusses nach rechts ausweichen und touchierte hierbei die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand. Zu einer Berührung zwischen der Daimler-Benz und dem Bus kam es nicht. Der Fahrer des Pkw setzte seine Fahrt, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, in Richtung L1100 fort. Es wurde niemand verletzt.