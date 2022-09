Fluchtwelle aus der Ukraine Neue Unterkünfte in Steinheim und Remseck

Zunächst sollen in Neckarrems Fakten geschaffen werden

In einem internen Suchlauf hatten sich mit der ehemaligen Kläranlage in Neckarrems, dem Eingang zum Gewerbegebiet Rainwiesen in Neckargröningen sowie beim Haus der Bürger neben dem Parkplatz in Aldingen drei potenzielle Standorte herauskristallisiert. Die Verwaltung schlägt vor, zunächst in Neckarrems Fakten zu schaffen. Hier sollen alsbald zwei Anlagen á 34 Plätzen realisiert werden. Angesichts einer Lieferzeit der Container von rund zehn Wochen wäre ein Bezug frühestens im Dezember denkbar. Weitere 34 Betten könnten in einem zweiten Schritt, so nötig, in den Rainwiesen bereitgestellt werden. Hier will die Verwaltung zumindest die Erschließungsarbeiten bereits in Auftrag geben, um bei Bedarf umgehend reagieren zu können.