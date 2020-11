Flucht aus dem Amtsgericht Heilbronn Tatverdächtiger steigt aus unverschlossenem Fenster

Der mehrfach vorbestrafte 23-Jährige soll mit mit mehreren Unbekannten über das Portal www.sugardaddy-dates.de zunächst Kontakt zum Geschädigten aufgenommen und ein Treffen mit einer jungen Frau arrangiert haben. Bei Eintreffen des Geschädigten am Verabredungsort in Offenau wartete aber keine Verabredung in dem Wohnhaus auf ihn, sondern der 23-Jährige mit mehreren Mittätern. Diese erpressten ihn unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe von Bargeld: 550 Euro sollen so den Besitzer gewechselt haben. Das war aber noch nicht das Ende des Schreckens für den Geschädigten: Er wurde im Anschluss weiterhin per WhatsApp erpresst, dass er sich angeblich mit einer Minderjährigen habe verabreden wollen. Gegen eine Zahlung von 1300 Euro würde diese Information unter den Tisch fallen gelassen. Zur Geldübergabe kam es allerdings nicht, da der Geschädigte daraufhin erstattete.