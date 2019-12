Flottes Manöver auf dem Neckar Kaputtes Schleusentor wird ab Februar repariert

Das allzu flotte Manöver eines Schiffskapitäns im September hat an der Pleidelsheimer Schleuse einen erheblichen Schaden angerichtet. Das Schiff rammte das geschlossene Ausfahrttor, das dabei erheblich beschädigt wurde. Die nähere Begutachtung durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Neckar (WSA) hat ergeben, dass der Schaden vor Ort nicht zu beheben ist. „Das Tor muss auf jeden Fall ausgebaut werden“, so WSA-Chef Walter Braun. Dazu seien zwei 500-Tonnen-Kräne notwendig, weil das massive Eisentor komplett aus den Angeln gehoben und in der Luft dann auch noch gedreht werden muss.