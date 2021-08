Florian Müller vom VfB Stuttgart Vier Gegentore und doch der beste Mann

Denn statt sich mit dem VfB auf die Saison vorzubereiten, war der für fünf Millionen Euro verpflichtete Neuzugang vom FSV Mainz ja bei den Olympischen Spielen aktiv und hütete da das Tor der deutschen Elf. Nach dem Vorrunden-Aus absolvierte Müller nach seiner Rückkehr am 3. August sein erstes Training beim VfB – und saß dann in der Erstrundenpartie im Pokal beim BFC Dynamo auf der Bank. Dennoch gab es nie einen Zweifel an seinem Status als neue Nummer eins.

Er sei „nicht der extrovertierte Typ“, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo über seinen neuen Schlussmann: „Aber er führt auf seine Art.“ Wie das so aussehen kann, das zeigte Müller mit seinen tollen Paraden in Hälfte eins in Leipzig. Später ärgerte ihn vor allem das frühe Gegentor in Hälfte zwei – knapp 16 Sekunden nach Wiederbeginn: „Da besprechen wir in der Pause etwas und nehmen uns etwas vor, und wenn es dann sofort klingelt, dann ist etwas schief gelaufen.“

Jetzt wartet der SC Freiburg

Davor aber lief es gut, zumindest aus Müllers Sicht. Mit seinen Paraden setzte er erste starke Zeichen – bei seinem Weg in die großen Fußstapfen seines Vorgängers Gregor Kobel. Der Schweizer, der für rund 15 Millionen Euro zu Borussia Dortmund wechselte, war in der vergangenen Saison eine der Stützen der jungen Stuttgarter Mannschaft.

Wie es gehen kann, einer neuen Mannschaft sofort zu helfen, das zeigte Müller jetzt zu Beginn des Spiels in Leipzig. Und das zeigte er auch schon in der vergangenen Saison, als er beim SC Freiburg, auf Leihbasis aus Mainz gekommen, den verletzten Mark Flekken vertrat – und nach kurzer gemeinsamer Vorbereitungszeit ebenfalls einen Kaltstart im Kreise des neuen Teams hinlegte.

Am nächsten Samstag kommt es nun in Stuttgart beim Landesduell zum Wiedersehen mit den Ex-Kollegen des SC Freiburg – die nach einem Jahr mit einem konstant starken Müller wissen, was der im Kasten so draufhat.

