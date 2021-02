Fliesen Felker in Großbottwar Muster, Strukturen, Farben: Fliesen als Blickfang

Ausführliche Beratung gehört dazu

„Mit unserer langjährigen Erfahrung können wir auch außergewöhnliche Wünsche umsetzen und Komplettlösungen anbieten“, betont Jürgen Felker. Dazu gehört für den Fliesenlegermeister eine ausführliche Beratung, ganz gleich, ob es um einen Neubau, eine Sanierung, Bad, Toilette oder Wohn- oder sonstige Räume geht. „Wir schauen uns die Gegebenheiten vor Ort an und berücksichtigen dabei neben individuellen Wünschen auch die Rahmenbedingungen wie Lichteinfall oder die Beschaffenheit des Untergrundes.“ Auch die so genannten Metro-Fliesen liegen im Trend. Die kleinen Fliesen mit den abgeschrägten Kanten erinnern an die gekachelten Wände in historischen Metro-Stationen und U-Bahnhöfen in Großstädten. Flaschengrün sei derzeit recht beliebt, verrät Denise Felker.