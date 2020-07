Fliesen Felker in Großbottwar Die Profis für Fliesen und Naturstein

Fliesen, Platten und Natursteine gibt es bei dem Meisterbetrieb in den unterschiedlichsten Varianten, zum Beispiel in täuschend echt aussehender Holz-Optik. Den Bodenbelag bekommt man auch im modernen Beton-Look mit samtiger Oberfläche, als Motivfliese mit orientalischen Mustern oder in Antik-Optik mit kleinen Gebrauchsspuren. Gegenüber anderen Fußbodenbelägen haben Fliesen und Platten neben dem einheitlichen Erscheinungsbild im Innen- und Außenbereich weitere Vorteile: Sie sind halt- und belastbar, bleiben ohne viel Aufwand dauerhaft schön, sind resistent gegenüber Feuchtigkeit und bieten ein Plus an Hygiene, denn sie sind leicht zu reinigen. „Eigentlich reicht feuchtes Wischen, wichtig ist nur, die richtigen Putz- und Pflegemittel zu verwenden“, rät Denise Felker. Zum Angebot von Fliesen Felker gehören deshalb auch Pflege- und Reinigungsprodukte der Firma Lithofin sowie Tipps zur richtigen Anwendung der Produkte.