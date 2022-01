Fliegen Rekordversuch: Junge Pilotin landet bei Frankfurt

Sie freue sich, bald wieder nach Hause zu kommen, und auf ihre Familie, sagte Rutherford nach ihrer Landung. Der Stopp im hessischen Egelsbach, der letzten geplanten Zwischenstation vor dem Abschluss der Weltumrundung, hatte sich wegen des Wetters mehrmals um Tage verzögert. Von Hessen aus will die belgisch-britische Pilotin weiterfliegen ins belgische Kortrijk, wo ihre Reise am 18. August vergangenen Jahres begann. Mit dem Flug will sie einen Guinness-Weltrekord brechen.