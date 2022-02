Flashmob am FSG „Wir stehen zusammen“

Marbach - Die Coronasituation zehrt ordentlich an den Nerven. Nicht nur im privaten Umfeld, auch – und vielleicht sogar besonders – an einem Ort wie einer Schule. Am Marbacher Friedrich-Schiller-Gymnasium haben Schüler und Lehrer daher am Dienstag mit einem Flashmob ein Zeichen gesetzt: „Wir stehen zusammen“, stand in großen Lettern auf Plakaten, die auf dem Pausenhof hochgehalten wurden.