Flamenco-Festival eröffnet Lackmustest mit Bravour bestanden

Und das, obwohl Corona so manchen Strich durch das Programm machte. Eigentlich sollte Pedro Sanz singen. Trotz doppelter Impfung wurde er vor der Abreise aus Spanien positiv getestet. Auch der Tänzer Ricardo Moro fiel aus, für ihn sprang Altmeister Miguel Ángel ein. „Der Austausch und das Reisen aus Spanien ist derzeit kompliziert. Was machst du, wenn dir ein Sänger und ein Tänzer ausfallen, eine Woche vor dem Festival, das sowieso in kleinerer Form stattfinden muss?“, so Mora. Moras Netzwerk half – und der Umstand, dass Carmen Fernández sowie Miguel Ángel in Deutschland leben. Nun können die Tanz- und Gitarrenworkshops diese Woche stattfinden. Allein der Tänzer Eduardo Guerrero ist noch nicht im Lande. „Wenn er am Mittwoch landet, fällt mir der letzte Stein vom Herzen“, sagt Mora.