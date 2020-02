Five Finger Death Punch in Stuttgart Sturm Metal

Stuttgart - „You were looking for Trouble?“, brüllt Ivan „Ghost“ Moody. „Well, you’ve got it!“: Ihr habt Ärger gesucht, hier ist er. Der Ärger heißt Five Finger Death Punchund sucht die Stuttgarter Schleyer-Halle heim. Sturmtief Sabine gibt sich noch zahm; wer entfesselte Gewalten erleben will, bleibt lieber hier drin.