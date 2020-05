Fitness Hailee Steinfeld trainiert mit ihrem Vater

Spekulationen, dass sie in neuen Songs wie "Your Name Hurts" oder "Man Up" mit einer bestimmten Person abrechnet, möglicherweise dem früheren One Direction-Sänger Niall Horan, wies Steinfeld zurück. "Diese Lieder sind über verschiedene Beziehungen, die ich durchlebt habe", betonte sie. "Ich singe darüber, wo ich stand, welche Erfahrungen ich gemacht und was ich daraus gelernt habe."