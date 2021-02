Fit Reisen löst Kontroverse aus Im Urlaub mal kurz impfen lassen

Stuttgart/Frankfurt - Ayurveda in Sri Lanka, Yoga in Indien, Fastenkuren in Oberstaufen oder Thalasso in Tunesien – wer im Urlaub schön, schlank und gesund werden möchte, hat beim Veranstalter Fit Reisen die Auswahl zwischen mehr als 5000 Trips in 50 Länder. Seit Kurzem gibt es online auch eine Seite, die auf ein Angebot in der Zukunft hinweist: Impfreisen.