Fischfilets im Test Zuchtlachs oder Wildlachs – was schmeckt besser?

Tiefgekühlte Wildlachsfilets sind im Vergleich mit Zuchtlachs zwar meist günstiger, doch den Testern fiel auf: Innen war der Fisch leicht musig. Das kann zum einen an der längeren Lagerung liegen: So sind Wildlachsfilets im Handel rund eineinhalb Jahre tiefgekühlt. Gefrorene Zuchtlachsfilets dagegen sind es im Schnitt sechs Monate. Auch eine unterbrochene Kühlkette kann dazu führen, dass Konsistenz und Aroma leiden. Letztlich schwankt die Qualität von Wildlachs von Natur aus, weil die Bestände nicht so kontrolliert werden können wie in der Zucht.