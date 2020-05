Fischerort Scheveningen Fünf holländische Surfer sterben in der Nordsee

Der kleine Fischerort Scheveningen bei Den Haag trauert. Bürgermeister Johan Remkes von Den Haag spricht den Angehörigen seine Anteilnahme aus. "Dies ist in erster Linie ein persönliches Drama", schreibt er auf Twitter. "Wir fühlen mit Ihnen mit und stehen an Ihrer Seite." Die Trauer in der Gemeinschaft sei "unvorstellbar" groß, sagt er später auf einer Pressekonferenz: "Die Art und Weise, auf die nun so viele junge Leben abgebrochen und so viele Familien und Freundesgruppen getroffen wurden, ist unvorstellbar grausam." Die Opfer waren zwischen 22 und 38 Jahre alt.