Fischerei Hochseefischer fürchten Eskalation im Fangquoten-Streit

Im Fokus steht demnach vor allem die Kabeljauquote vor der Insel Spitzbergen. Die Quote, die der EU jährlich zugeteilt werde, sei seit 1986 festgeschrieben, sagte Rodriguez Ortega. Laut Verband steht den EU-Fischern nach dem Brexit nun eine Quote von rund 24.600 Tonnen zu. Norwegen will für 2021 aber nur rund 17.900 gewähren. "Wir reden hier von über 7000 Tonnen Kabeljau, es geht um arktischen Kabeljau in diesen Gewässern - und das ist substantiell", sagte Rodriguez Ortega.