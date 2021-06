Fische, Frösche und Krebse Diese Tiere schwimmen mit Ihnen im Badesee

Angst muss man jedoch nicht haben, wenn man in einem See schwimmen geht. Denn die meisten dort lebenden Tiere sind harmlos und extrem scheu. In den Gewässern sind viele Tiere ganz verschiedener Arten zu Hause: Nicht nur zahlreiche Fische leben in Seen – auch Frösche oder Krebse sind dort anzutreffen. Unsere Bildergalerie zeigt, auf welche Tiere man bei einem Besuch am heimischen Badesee stoßen könnte.