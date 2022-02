First Lady Elke Büdenbender Was Steinmeiers Frau beim zweiten Mal anders macht

Wer ihren Lebenslauf kennt, versteht den Wunsch, wieder in den Gerichtssaal zurückzukehren. Elke Büdenbender wuchs in Salchendorf im Siegerland auf. Ihr Vater war gelernter Tischler, ihre Mutter Hauswirtschafterin. Büdenbender machte erst eine Ausbildung zur Industriekauffrau, arbeitete eine Zeit lang auch in ihrem Beruf, holte dann das Abitur nach und studierte Rechtswissenschaften. Wer so einen Bildungsaufstieg schafft, hängt vielleicht besonders an dem Erreichten.