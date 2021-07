Firmen in Marbach Jetter bringt 200 neue Jobs in die Stadt

Alter Standort wird aufgegeben

Benz will die Bautrupps so schnell wie möglich anrücken lassen und rechnet damit, dass es zwischen eineinhalb und zwei Jahren dauern wird, bis das neue Domizil steht. Es werde anvisiert, Mitte des Jahres 2023 in die Räumen einzuziehen. Im Gegenzug wird der bisherige Standort in Neckarweihingen aufgegeben. Marbach darf sich indes auf ein Unternehmen freuen, das den Idealvorstellungen der Kommune ziemlich nahekommt. Der Automatisierungsspezialist bringt auf einen Schlag rund 200 neue Arbeitsplätze in die Schillerstadt, fast die Hälfte der Mitarbeiter sind Ingenieure. Stadträte und Verwaltungsspitze werten den Zuzug von Jetter deshalb geradezu als Clou. „Das ist eine zukunftsfähige Firma mit hochattraktiven Arbeitsplätzen“, resümierte Bürgermeister Jan Trost. Er erinnerte zudem daran, dass das Unternehmen ein guter Steuerzahler sei, so dass man auch in finanzieller Hinsicht von dem Standortwechsel des Mittelständlers profitiere.