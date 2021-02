Firmen in der Coronakrise Staat stundet Firmen 22 Milliarden Euro an Steuern

Auch Erbschaftsteuer wird gestundet

Zu den aufgeschobenen Abgaben gehörten auch Erbschaft- und Grunderwerbsteuer. Die Erbschaftsteuer war vor wenigen Jahren mit dem Ziel reformiert worden, den Betrieben im Erbfall nicht zu viel Substanz zu entziehen. Aus dem gleichen Grund wird nun die Erhebung dieser Steuer in viermal so großem Maß ausgesetzt wie im Jahr zuvor. Die Finanzämter haben hier zwischen Mitte März und Ende 2020 auf Zahlungen von insgesamt 357 Millionen um in der Regel drei Monate zunächst verzichtet, bei der Grunderwerbsteuer waren es 234 Millionen Euro. Auch hier hat sich der Betrag gegenüber dem Gesamtjahr 2019 rund vervierfacht.