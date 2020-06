Firma in Pleidelsheim hat das Smart Mediatable entwickelt Multimediales Modul soll Klinikaufenthalte erleichtern

Pleidelsheim - Ein Jeder war wohl schon einmal in einem Krankenhaus – ob als Patient oder als Besucher. Und wohl jeder kennt das Problem. Da hat man einen Arm in Gips oder aber eine Kanüle im Arm – und schwups ist das Bedienen des eigenen Smartphones gar nicht mehr so einfach. Der kleine Fernseher direkt am Bett ist meist nur schwer zu bedienen und ehrlich gesagt auch nicht das Gelbe vom Ei. Und ins Internet: Das kann man meist wirklich nur mit seinem kleinen Smartphone oder dem eigenen Tablet. Doch was, wenn jemand keines hat?