Firma Heil GmbH Marbach Spezialist für Parkett, Bodenbeläge und Innenausstattung

Als inhabergeführter Parkett- und Fußbodenfachbetrieb ist die Firma Heil GmbH seit über 80 Jahren für ihre Qualitätsarbeit bekannt. Handwerkliche Tradition mit Innovation zu verbinden steht für den Meisterbetrieb an erster Stelle. So werden vorwiegend Hölzer aus heimischen Wäldern verwendet und umweltfreundliche Lacke, Öle und Wachse eingesetzt, um für ein gesundes Raumklima zu sorgen. Eine nahezu unbegrenzte Auswahl an Parkett-, Dielen-, Textil-, Kork-, Kautschuk-, Design-, Vinyl-, Laminat- und Linoleumbelägen stehen den Kunden zur Verfügung.